(ANSA) - MEDUNO, 07 APR - Ieri sera, intorno alle 20, la Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) ha attivato la stazione di Maniago del Soccorso alpino, l'ambulanza, i Vigili del fuoco e l'elisoccorso regionale per un parapendista in difficoltà. Si trattava di un pilota, di 85 anni, di nazionalità tedesca, che aveva intrapreso un volo dalla cima del Monte Valinis ma che si è trovato a dover attivare la vela di emergenza atterrando 400 metri sotto la vetta in luogo impervio. Data anche la sua età - non sarebbe riuscito a risalire facilmente fino in cima - e considerata l'ora tarda e l'arrivo del buio, sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale, mentre le squadre di terra e l'ambulanza sono arrivate in cima per attendere che venisse portato lì. Raggiunto dal tecnico di elisoccorso sbarcato poco distante con il verricello, e verificatane l'incolumità, il pilota è stato prelevato con il triangolo di evacuazione e sbarcato in cima, appunto, dove è stato visitato dai sanitari. Miracolosamente l'uomo non ha riportato conseguenze fisiche. (ANSA).