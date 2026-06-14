(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Ita non taglierà voli questa estate e i biglietti, data la situazione generale, aumenteranno ma di poco: massimo il 5%. Lo ha detto Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways, intervenendo al forum in Masseria, rispondendo ad una domanda di Bruno Vespa sull'annunciato taglio di migliaia di voli di Lufthansa. "Oggi noi contiamo 108 aeromobili, siamo partiti da 53, il 74% è di nuova generazione. Abbiamo l'ambizione di arrivare al 2030 con aeromobili tutti di nuova generazione e quindi essere la compagnia più giovane d'Europa. Gli Airbus di nuova generazione consumano il 20-25% in meno di carburante. Questo, legato ad un'operazione di hedging che abbiamo posto in essere a fine 2025 e ci assicura a prezzi calmierati l'80% del carburante che ci serve per volare, ci permette di non tagliare i voli in questa summer e quindi quando andiamo a leggere che il gruppo Lufthansa taglierà 20.000 voli, Ita non è all'interno di quei voli. Non solo non annulleremo voli a causa del costo carburante, ma riusciamo anche a non incidere negativamente sul costo dei biglietti: probabilmente ci sarà un piccolo aumento dovuto a tutto il contesto ma crediamo di riuscire a chiudere la stagione estiva con un incremento del costo dei biglietti che non supererà il 5%". Posso pregarvi di non cedere troppe rotte interne a Ryanair? - chiede Vespa - "E' vero - replica Pappalardo - ma noi non siamo in competizione con le low cost, ognuno ha un proprio mercato. Loro sono nei settori dove le compagnie di bandiera non riuscivano ad entrare per mancanza di aeromobili". Sarebbe un mercato remunerativo? "Non del tutto, - risponde - le rotte interne non lo sono. Noi abbiamo deciso un altro tipo di offerta, abbiamo standard molto elevati. I territori spesso aiutano altre compagnie che non sono nostri competitor. I territori però meriterebbe di più, la Puglia ad esempio avrebbe bisogno almeno di 3 voli Ita al giorno in più". (ANSA).