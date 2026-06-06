(ANSA) - FIUMICINO, 06 GIU - Il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo è stato il primo a salutare Papa Leone XIV, dopo il suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino. Sotto l'aereo che lo porterà in Spagna, ad attenderlo c'erano anche i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dello scalo di Fiumicino, Patrizia Terlizzi e il vescovo della diocesi di Porto e Santa Rufina, monsignor Gianrico Ruzza. Dopo aver salutato tutti, il Santo Padre è salito a bordo dell'A320 neo 'Enzo maiorca' di Ita Airways. In cima alle scalette si è voltato, ha benedetto la piccola folla di giornalisti, addetti ai lavori e dipendenti aeroportuali intervenuti per l'occasione, ed è poi entrato. Come sua abitudine ha poi salutato per primi, uno per uno, il personale viaggiante e di comando. A bordo, oltre la crew, altre 120 persone, 84 giornalisti e altri a seguito del viaggio apostolico e 36 persone facenti parte della delegazione vaticana. L'arrivo a Madrid è previsto per le 10.30. (ANSA).