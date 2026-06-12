(ANSA) - MILANO, 12 GIU - L'offerta di Intesa e Unipol per Mps "è la conferma del forte dinamismo del settore bancario italiano, che peraltro ci ha visto recentemente protagonisti, e apre una nuova fase di importante consolidamento che potrebbe proiettare anche il nostro gruppo tra gli attori del nuovo scenario che si sta raffigurando. Questo è un elemento positivo che ci fa guardare al futuro con orgoglio e fiducia". Lo afferma il ceo di Bper, Gianni Franco Papa, commentando per la prima volta, in un video messaggio ai dipendenti, l'opas su Mps che potrebbe portare metà della rete del Monte a fondersi in Bper. (ANSA).