(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Per sconfiggere il cancro "è fondamentale tutto, è fondamentale il know-how che hanno i professori, i dottori e i ricercatori, è importante la comunicazione, ma la prevenzione è la prima cosa". A sottolinearlo è Paolo Belli, uno degli artisti testimonial della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro, che si esibirà questa sera sul palco del teatro Regio di Torino nella serata per festeggiare i quarant'anni della Fondazione. "Quando è successo il disastro a casa mia - dice ricordando la malattia della moglie -, mi hanno detto che il tempo e la prevenzione sono cruciali. Conoscevo già Candiolo, ma ho avuto la conferma che dentro a questo istituto ci sono delle persone straordinarie e tutti ci hanno detto che se avessimo fatto prima prevenzione, avremmo fatto meno fatica. E quando la cosa si è saputa - conclude - mia moglie si è raccomandata: devi dire assolutamente che bisogna fare presto, bisogna fare prevenzione e affidarsi ai dottori, perché abbiamo la dimostrazione che ce l'abbiamo fatta, che i medici ce l'hanno fatta". (ANSA).