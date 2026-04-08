(ANSA) - ROMA, 08 APR - Panini spa, l'azienda modenese famosa per le figurine, "desidera precisare che i suoi azionisti hanno incaricato Citigroup di supportare l'identificazione e la valutazione delle future opzioni strategiche dell'azienda", che includono "il mantenimento dell'attuale struttura proprietaria di Panini senza modifiche, la ricerca di una quotazione in Borsa, l'apertura della struttura del capitale a un grande partner strategico in grado di apportare, in particolare, relazioni di valore per sostenere ulteriormente la crescita dell'azienda". Lo comunica Panini dopo indiscrezioni di stampa. Tale valutazione "non è attesa concludersi prima della fine di quest'anno" e - si legge - in ogni caso "non sarà invece perseguita alcuna vendita a concorrenti, poiché l'obiettivo è espandere l'azienda, non eliminarla. Eventuali informazioni o voci di mercato che suggeriscano scenari alternativi devono essere considerate del tutto infondate e prive di qualsiasi fondamento". (ANSA).