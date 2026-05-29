(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Per l'Italia "il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali, avvertendo che se non si valorizzano i giovani, ha detto Panetta, "si alimenta un circolo vizioso. Un sistema produttivo poco innovativo genera una domanda insufficiente di lavoro qualificato e riduce gli incentivi a investire in istruzione; la carenza di competenze rende a sua volta difficile adottare nuove tecnologie". Panetta ricorda che tra il 2020 e 2024 sono 100mila i giovani andati all'estero e che la spesa in istruzione è un punto di Pil sotto la media europea. "Creare le condizioni perché le nuove generazioni possano realizzare le loro aspirazioni e concorrere al progresso del Paese non è solo una responsabilità economica: è il compito civile di questo tempo - dice al termine delle conclusioni - Solo così l'Italia potrà attraversare un mondo sempre più frammentato senza subirne le divisioni, e trasformare la transizione tecnologica in una stagione di libertà, lavoro e fiducia nel futuro" (ANSA).