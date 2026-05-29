(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Sì alle aggregazioni bancarie che creino campioni nazionali solidi e che offrano servizi di migliore qualità e a costi contenuti, E' quanto emerge dale considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. "Operazioni ben disegnate - spiega - possono avvicinare la struttura del mercato creditizio a quella degli altri principali paesi europei, rendere le banche più competitive e favorire una maggiore diversificazione dei ricavi". Panetta non accenna a casi singoli di aggregazione e acquisizione del risiko ma ricorda come nel nostro paese le prime cinque banche abbiano una quota di mercato inferiore a quella di Francia a Spagna. Il governatore dettaglia gli elementi per un'operazione di valore: "creare intermediari più solidi ed efficienti, in grado di sostenere più efficacemente l'economia reale e di offrire alla clientela servizi di migliore qualità a costi contenuti". (ANSA).