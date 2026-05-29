(ANSA) - ROMA, 29 MAG - L'economia italiana ha mostrato "una significativa capacità di tenuta" dal 2019, tuttavia "più di recente, lo slancio si è attenuato" fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi statunitensi e difficoltà dell'economia tedesca. "Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili" e "l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi; negli scenari più sfavorevoli, potrebbe ristagnare o contrarsi". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali. "Senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti", ha avvertito il governatore che nelle conclusioni chiede di orientare le potenzialità del Paese "verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire" e di "ridurre stabilmente il peso del debito pubblico" per liberare risorse su spesa sociale e sviluppo. (ANSA).