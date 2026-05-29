(ANSA) - ROMA, 29 MAG - L'Europa ha "finalmente iniziato a reagire" alle profonde trasformazioni globali e all'instabilità del mondo. "Deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati". Questo l'appello del govenatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali sottolineando come "l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza". "Dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento" aggiunge. (ANSA).