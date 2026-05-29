(ANSA) - ROMA, 29 MAG - La tecnologia sarà il terreno decisivo" della sfida che è di fronte all'economia italiana, perché "intelligenza artificiale, robotica e altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi". Tuttavia "la rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso: deve essere governata. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve restare al servizio della persona e della società, non della concentrazione del potere tecnologico". Lo ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali. (ANSA).