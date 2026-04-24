(ANSA) - ROMA, 24 APR - "I conflitti in corso rischiano di alimentare una nuova impennata dei prezzi". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta parlando all'incontro '"L'oro di Napoli. Devozione, moneta e fiducia" al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. "Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea segue con grande attenzione l'evoluzione della situazione geopolitica, con un obiettivo preciso: evitare che si riaccenda una spirale inflazionistica come quella che ha colpito tutti noi tra il 2021 e il 2023" ha detto. (ANSA).