(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Sta per essere dimesso dall'ospedale Molinette di Torino Marco Leonardo Basoccu, il tifoso di 36 anni che era rimasto gravemente ferito alla testa durante i disordini scoppiati prima del derby Torino-Juventus, il 24 maggio scorso. Lo spiega, contattato dall'ANSA, il padre, Pierluigi: "Stiamo andando a prenderlo in ospedale perché lo dimettono, torna a casa". Il trentaseienne, originario del Piemonte, e commercialista a Milano, "non sarà ricoverato in un altro ospedale. Dovrà tornare alle Molinette - continua il padre - per un altro intervento", legato alle stesse ferite al capo riportate in occasione degli scontri. Nei giorni scorsi era stato dimesso dalla terapia intensiva. Pierluigi Basoccu ha sempre sostenuto che il figlio sia stato ferito da un lacrimogeno. Sull'accaduto indaga la procura di Torino. (ANSA).