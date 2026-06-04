(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "L'Italia accoglie con favore l'annuncio del rinnovato cessate il fuoco tra Israele e Libano, auspicando una conclusione duratura delle ostilità attraverso il rigoroso rispetto degli impegni assunti, incluso il termine di ogni attività militare da parte di Hezbollah. Il Governo italiano conferma, infine, il proprio sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano, proseguendo nell'impegno per la pace e la stabilità della regione". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. (ANSA).