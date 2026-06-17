(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Lo ha reso noto l'avvocato Liborio Cataliotti, legale del figlio indagato nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, intervistato da Gianluigi Nuzzi nel corso della puntata odierna di 'Dentro la notizia' su Canale 5. La donna, ha aggiunto, "è stata ricoverata urgentemente al pronto soccorso per un'overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno". (ANSA).