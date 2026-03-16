(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Sarà Otello con la regia di Damiano Michieletto e sul podio Myung-Whun Chung, al suo debutto come direttore musicale, ad aprire la prossima stagione del teatro alla Scala. E, apprende l'ANSA, sempre un'opera di Verdi inaugurerà la stagione successiva, nel 2027, ovvero Un ballo in maschera con la direzione di Chung e la regia di Luca Guadagnino. La stagione è stata presentata a grandi linee oggi al consiglio di amministrazione così come la programmazione del triennio 2026-2028. Una richiesta che è stata fatta dal ministero della Cultura a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche in vista del riparto del Fus, cioè dei fondi statali. Altra decisione di cui si è parlato oggi è la conferma di Frédéric Olivieri alla guida del corpo di ballo. Olivieri era stato nominato a febbraio 2025 per due anni dal sovrintendente Fortunato Ortombina dopo la decisione del suo predecessore Manuel Legris di lasciare l'incarico prima della scadenza. "Io non vivo la scelta di Frédéric Olivieri come un ripiego. Mi sento fortunato di nome e di fatto ad averlo" aveva detto allora il sovrintendente che aveva chiesto di non domandare più se e quando Roberto Bolle avrebbe preso la guida del corpo di ballo scaligero. Nato a Nizza nel 1961, solista all'Opéra di Parigi e poi primo ballerino ed étoile ai Ballets de Monte Carlo, è approdato alla Scala nel 2000 (dopo una esperienza come direttore artistico di Maggio Danza) come maître de ballet. E' stato poi direttore del ballo scaligero dal 2002 al 2007, dal 2007 al 2016 è passato alla Scuola di ballo per poi tornare direttore della compagnia dal 2016 (all'addio anticipato di Mauro Bigonzetti) al 2020, quando ha ripreso in mano la scuola di ballo di cui è ancora direttore. (ANSA).