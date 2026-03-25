V.'++ Confindustria taglia la stima del Pil...' delle 10.47 (ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Quello che chiediamo è di mettere a terra o di prepararsi a misure che possano essere incisive e forti per poter sostenere le imprese e l'industria italiana, le imprese anche europee", indica il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, commentando le stime del centro studi di via dell'Astronomia che ha tagliato le stime di crescita valutando l'impatto della guerra in Iran. "Pensiamo a Eurobond, pensiamo a ciò che è stato fatto durante il Covid", "ad un debito pubblico comune, ad avere un mercato unico europeo dell'energia": bisogna "poter dare una risposta velocemente". Servono "misure urgenti soprattutto a livello europeo". "Oggi l'Europa deve fare presto. Abbiamo bisogno che l'Europa definisca le linee ma che non possiamo permetterci di metterci troppo tempo". (ANSA).