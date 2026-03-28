(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Apprendiamo con forte preoccupazione la mancanza di risorse destinate agli esodati legati al piano Transizione 5.0. Si tratta di un tema cruciale che non può essere rinviato né ridimensionato", avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. "Per questo chiediamo con urgenza l'apertura, già dalla prossima settimana, di un tavolo di confronto con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti". "La fiducia tra istituzioni e sistema produttivo non può venire meno", aggiunge: "Su questo punto serve una risposta chiara, rapida e coerente con gli impegni presi". (ANSA).