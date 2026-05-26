(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Lanciamo una proposta al Governo e alle parti sociali. Lavoriamo insieme, su queste misure, alcune delle quali hanno perso la propria ragion d'essere o si sovrappongono tra loro. Analizziamole insieme. E identifichiamo i 20 miliardi da riallocare, senza aumentare il debito: un terzo alla crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola". Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'assemblea del 2026 chiede sul fisco "un atto concreto di responsabilità da compiere con decisioni condivise di maggioranza e opposizione". "Cambiare questo stato di cose richiede fiducia e coraggio politico", aggiunge. L'Italia - spiega - è quarta per pressione fiscale tra i Paesi avanzati e ci sono 575 misure fiscali che erodono circa 120 miliardi di base imponibile. (ANSA).