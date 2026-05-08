(ANSA) - MILANO, 08 MAG - La ceo di Commerzbank, Bettina Orlopp nella call con gli analisti esamina il piano di Unicredit e rileva che "le ipotesi di sinergia non sono realistiche", mentre sull'ops "sottovaluta sostanzialmente" la banca. Nel fact checking che la banca effettua viene in particolare evidenziato che "il potenziale di efficienza dei costi ipotizzato, pari a 1,3 miliardi di euro, è molto ambizioso" e che "esistono rischi significativi legati all'attuazione e il pericolo di una sostanziale erosione dei ricavi". Inoltre "le misure necessarie dovranno essere attuate entro 6 mesi dalla chiusura dell'acquisizione della partecipazione (secondo trimestre 2027) per incidere sui risultati dell'esercizio 2028". Commerz ribadisce inoltre che con il piano" Momentum 2030 ci basiamo su una strategia collaudata e siamo impegnati a raggiungere i nostri obiettivi aggiornati, generando valore affidabile per gli azionisti con un basso rischio di esecuzione". (ANSA).