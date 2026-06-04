(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Siamo sempre aperti a discutere con Unicredit. Lo dice la ceo di Commerzbank, Bettina Orlopp a Zurigo al Goldman Sachs Global Banking & Markets. "Abbiamo sempre affermato di essere disponibili al dialogo e questo non è mai cambiato. Lo abbiamo detto fin dall'inizio perché, in qualità di team dirigenziale, riteniamo che il nostro compito sia quello di creare valore per i nostri stakeholder, a cominciare dagli investitori e dagli azionisti della banca", afferma la ceo di Commerzbank. "E credo che, in larga misura, negli ultimi 20 mesi siamo riusciti a creare molto valore non solo per i nostri azionisti, ma anche per i nostri clienti e per noi stessi", spiega Orlopp. (ANSA).