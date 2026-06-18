(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Se consideriamo il mercato bancario tedesco i clienti non sono soddisfatti. È un mercato in cui c'è la massima penetrazione di fintech ed è un mercato in cui le banche statunitensi stanno guadagnando la percentuale maggiore". Lo ha detto l'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel al summit Fii Priority Europe 2026 a Roma, sottolineando la mancanza di scalabilità e investimenti. "Lo dico perché sono stato in Germania per vent'anni - ha detto -. Quello che manca", come Europa, "è che abbiamo permesso alle minacce dei nostri competitor di prendere piede". (ANSA).