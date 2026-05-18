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(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Tra gli emendamenti dell'opposizione al decreto lavoro depositati in commissione - secondo quanto si apprende - ce n'è anche uno unitario, sottoscritto dai gruppi che vanno da Azione ad Avs sul salario minimo. La proposta di modifica riprende il testo su 9 euro lordi l'ora a prima firma di Giuseppe Conte e sottoscritto da tutti i leader dell'opposizione. L'emendamento è firmato dai componenti della commissione Lavoro di opposizione compresa Marianna Madia indipendente del gruppo Iv.