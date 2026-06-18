(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - Incidente sul lavoro, questa mattina, in una azienda di Imola. Un operaio di 55 anni, in base alla ricostruzione dei carabinieri, è precipitato dal tetto di una azienda meccanica in via Serraglio. L'uomo, nato a Crevalcore e residente a Faenza, dipendente di un'altra azienda specializzata in coperture e ristrutturazioni, stava eseguendo alcuni lavori quando, per cause ancora da chiarire, è caduto da diversi metri di altezza. Immediatamente soccorso dal 118, il 55enne è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore: al momento risulterebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei militari della compagnia di Imola e della medicina del lavoro dell'Ausl. (ANSA).