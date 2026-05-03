(ANSA) - ROMA, 03 MAG - L'Arabia Saudita, la Russia e altri cinque paesi dell'OPEC+ hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera, una mossa prevista - spiega l'Afp - volta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti. I sette principali produttori aggiungeranno "188.000 barili al giorno" alla loro quota di produzione totale per giugno, nell'ambito del "loro impegno collettivo a sostegno della stabilità del mercato petrolifero", secondo una dichiarazione pubblicata dall'OPEC+. La dichiarazione non ha fatto menzione degli Emirati Arabi Uniti, che hanno lasciato l'organizzazione questa settimana. (ANSA).