(ANSA) - GINEVRA, 10 GIU - Il responsabile Onu per i diritti umani invierà una missione in Libano per raccogliere prove sulle violazioni dei diritti umani commesse dall'inizio della guerra tra Hezbollah e Israele. "Ho concordato con il governo libanese di condurre una missione di valutazione imparziale e indipendente nel Paese", ha dichiarato Volker Turk ai giornalisti, aggiungendo: "Presto invierò una squadra per raccogliere informazioni e prove sulle presunte violazioni e abusi del diritto internazionale dei diritti umani, nonché violazioni del diritto internazionale umanitario e delle leggi correlate commesse dalle parti coinvolte nel conflitto armato nel Paese a partire dal 2 marzo". (ANSA).