(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - L'ondata di calore che sta interessando la Sardegna ha spinto la protezione civile regionale a emanare un nuovo avviso di allerta per le alte temperature prorogandolo dalle 18 di oggi fino alla stessa ora di domani, lunedì 22 giugno. Sono previste massime al suolo superiori a 34 gradi, localmente molte elevate sopra i 37 e picchi intorno ai 40 su Medio Campidano, Marmilla, Oristanese, piana di Ottana e piana di Ozieri. Su gran parte della regione le temperature minime della notte non scenderanno al di sotto dei 20-22 gradi. (ANSA).