(ANSA) - MOLFETTA, 16 GIU - Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso la scorsa notte a Molfetta (Bari) in un agguato compiuto con colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa. La vittima, nota alle forze di polizia, sarebbe morta nell'ospedale Don Tonino Bello poco dopo il suo arrivo. Al momento ci sono diverse ipotesi su dinamica e movente. Gli investigatori stanno vagliando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona della Madonna dei Martiri, alla periferia della città. Non si esclude infatti che l'uomo sia stato vittima di un agguato avvenuto in un locale che si trova alla periferia della città e che sia stato lasciato agonizzante in auto davanti alla struttura ospedaliera dove poi è morto. Sul corpo, che si trova nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, sarà compiuta l'autopsia. (ANSA).