(v. 'Omicidio nel Brindisino, ucciso'...delle 10:20) (ANSA) - BRINDISI, 18 APR - Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Fasano e del nucleo Investigativo di Brindisi con l'accusa di essere l'autore dell'omicidio avvenuto nella notte a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi). E' stato lo stesso presunto killer di Eros Rossi, di 41 anni, a contattare le forze dell'ordine confessando l'omicidio avvenuto nell'immobile dove la vittima era agli arresti domiciliari per droga. Secondo una prima ricostruzione, tra i due uomini sarebbe scoppiata una violenta lite, fino ad una colluttazione nel corso della quale l'aggressore avrebbe colpito ripetutamente la vittima in diverse parti del corpo con un oggetto contundente, tra le l'ipotesi un cacciavite, causandone la morte. (ANSA).