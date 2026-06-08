(ANSA) - MILANO, 08 GIU - La gip di Milano Sara Cipolla ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Jefferson Smit Echevarria Verano, 19enne nato in Perù e uno degli indagati per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori, in tutto 17, di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato, almeno una trentina di volte, la sera del 26 maggio alla stazione Milano Certosa. Oggi nell'interrogatorio il fermato ha, in sostanza, respinto l'accusa di aver colpito e ucciso. "Non sono stato io", ha detto. (ANSA).