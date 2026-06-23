(ANSA) - TRIESTE, 23 GIU - I vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno effettuato oltre 100 interventi nel corso della notte per mettere in sicurezza alberi, strutture danneggiate e rimuovere alberi a causa del forte vento che si è abbattuto in gran parte della regione a partire dalla serata di ieri. Tra le 20 e le 7.30 i comandi di Pordenone e Udine hanno eseguito rispettivamente 40 e 47 interventi; circa una quindicina le operazioni del comando di Gorizia. Le raffiche di vento non hanno invece raggiunto Trieste, se non in forma lieve. Stamani presto erano ancora circa cinquanta le richieste da evadere tra Pordenone e Udine, molte delle quali dovranno essere valutate con la luce del giorno: numerose chiamate stanno, inoltre, giungendo in questi minuti da privati (che hanno appena preso contezza degli effetti del colpo di vento) e che segnalano caduta di alberi e rami, alcuni di questi ostruiscono la viabilità secondaria. Le squadre hanno provveduto alla rimozione di piante e alla messa in sicurezza di tetti e altri elementi danneggiati. Al lavoro in numerosi comuni ci sono anche i volontari della Protezione civile. Non si segnalano feriti: a Pordenone un albero è caduto su un'auto, ma gli occupanti fortunosamente erano da poco scesi e avevano trovato riparo in un'abitazione. Nella stessa città, un'enorme pianta si è schiantata sullo storico campanile della centrale parrocchia di San Giorgio. (ANSA).