(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Ultime 24 ore di tempo perturbato, poi già da domani torna il sole con temperature gradevoli. E' quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, annunciando, per il weekend, il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre. "Oggi pomeriggio - afferma - una nuova perturbazione in discesa dalla Normandia farà il suo ingresso sull'Italia". Le prime piogge e alcuni rovesci colpiranno Valle d'Aosta e Piemonte nel corso del pomeriggio, estendendosi dalla serata a Liguria e Lombardia. Durante la notte i temporali, che localmente potranno risultare forti, colpiranno a macchia di leopardo tutto il settentrione, l'Alta Toscana e il nord delle Marche. Sul resto della Penisola la nottata trascorrerà all'insegna della stabilità con cieli in prevalenza stellati. Domani ultime ore di moderata instabilità residua. Previsto ancora qualche isolato rovescio nelle ore pomeridiane limitato ai settori settentrionali e ai rilievi alpini e appenninici. Sabato il quadro andrà ulteriormente migliorando con la possibilità di qualche acquazzone pomeridiano al Nord-Ovest, in particolare tra Alpi e Prealpi. Infine domenica torna l'anticiclone delle Azzorre portando stabilità, sole e temperature gradevoli. Nel dettaglio: - Giovedì 4. Al Nord: peggiora con temporali dal pomeriggio ad iniziare da Ovest. Al Centro: soleggiato, poi aumento delle nubi dal pomeriggio. Al Sud: sole prevalente. - Venerdì 5. Al Nord: ultimi temporali sul Triveneto. Al Centro: piovaschi sui settori adriatici, sole altrove. Al Sud: sole prevalente. - Sabato 6. Al Nord: soleggiato salvo temporali su Alpi e Prealpi. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente. Tendenza: arriva l'Anticiclone delle Azzorre con condizioni soleggiate e non troppo calde. (ANSA).