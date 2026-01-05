(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Oltre 145 paesi e giurisdizioni che collaborano nell'ambito del Quadro Inclusivo Ocse/G20 sull'Erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Beps) hanno concordato gli elementi chiave di un pacchetto che traccia la strada per il funzionamento coordinato di accordi globali di imposta minima nel contesto di un'economia digitalizzata e globalizzata. Lo annuncia una nota dell'Ocse sottolineando che, dopo mesi di intensi negoziati, il pacchetto completo per un accordo "side-by-side" annunciato oggi rappresenta un importante accordo politico e tecnico che getterà le basi per la stabilità e la certezza del sistema fiscale internazionale. "E una decisione storica nella cooperazione fiscale internazionale", ha affermato il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann. "Un ottimo inizio d'anno per la fiscalità internazionale: è stato concordato il pacchetto di semplificazione e affiancamento del secondo pilastro dell'Ocse. Si tratta di un passo positivo che stabilizza il sistema fiscale globale, semplifica le norme, garantisce l'equità e mantiene la competitività delle imprese." Lo scrive su X il commissario Ue al Clima e alla Crescita pulita Woekpe Hoekstra commentando l'intesa in ambito Ocse per il percorso verso la global minumum tax. (ANSA).