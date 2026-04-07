(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - La giornalista americana Shelly Kittleson è stata liberata dopo una settimana di prigionia in Iraq. Lo riporta il New York Times citando due funzionari della sicurezza irachena e Kataib Hezbollah. Kittleson è stata rilasciata "in segno di apprezzamento per le posizioni patriottiche" del premier iracheno, ha detto la milizia Kataib Hezbollabh in una nota, sottolineando che Kittleson deve lasciare immediatamente l'Iraq. Kittleson è stata rilasciata in cambio della liberazione di alcuni prigionieri di Kataib Hezbollah, secondo quanto riferito da due funzionari iracheni. (ANSA).