(ANSA) - NEW YORK, 29 MAR - Gli Stati Uniti stanno consentendo a una petroliera russa carica di petrolio di raggiungere Cuba. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali sulla petroliera si stima ci siano 730.000 barili e sarebbe la prima dopo mesi di blocco petrolifero. L'arrivo della nave - che la momento si trova a a meno di 30 chilometri dall'isola consente al governo cubano di guadagnare qualche settimana prima che le riserve di carburanti finiscano e allevia la pressione di un imminente collasso economico. (ANSA).