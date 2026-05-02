(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durà fino al 10 maggio. E' una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale che indica un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Il testo pubblicato in Gazzetta conferma la proroga per il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio e riduce a 5 centesimi il calo delle accise per la benzina, con un impatto di circa 6 centesimi se si considera l'Iva. Il decreto prevede per l'intervento un costo e coperture pari a 146,5 milioni di euro per l'anno 2026. (ANSA).