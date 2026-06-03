(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Arriva una nuova rimodulazione del Pnrr per circa 2 miliardi. E' quanto si apprende dopo la cabina di regia che si è appena conclusa a Palazzo Chigi. Le spese riprogrammate, sempre secondo quanto si apprende, farebbero capo a Mit, Masaf e Mise e andrebbero a sostegno dell'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica, delle comunità energetiche, delle Pmi per l'autoproduzione di energia, per l'acquisto di nuovi treni elettrici e per incrementare gli incentivi alle imprese di Transizione 5.0. (ANSA).