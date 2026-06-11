(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - Nuova intimidazione a Palermo contro la Sicily by car, società di auto noleggio dell'imprenditore Tommaso Dragotto, la terza in meno di tre mesi. Alle 2.30 della notte scorsa alcune squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenute in via San Lorenzo per un incendio di origine dolosa nel parcheggio dell'azienda che ha danneggiato undici mezzi: nove auto e due furgoni. Contro l'ingresso dello stesso deposito il 21 marzo scorso erano stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov, mentre il 27 maggio un'altra intimidazione aveva riguardato lo spazio espositivo di Villagrazia di Carini, che era stato inaugurato pochi giorni prima. In quella circostanza andarono distrutte circa venti auto parcheggiate all'interno della struttura. (ANSA).