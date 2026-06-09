(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Il magistrato inetto, impreparato, indegno o inadeguato non va colpito nel portafoglio, ma nella carriera". Su questo "abbiamo un dialogo già iniziato perché lo stesso Csm e la stessa Anm ammette che ci sono delle questioni irrisolte. A loro non andava bene che fossero risolte con il referendum. Prendiamo atto che il referendum l'abbiamo perso così come loro per primi ammettono queste criticità: allora dico sediamoci a un tavolo e risolviamole insieme". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al Forum Pa, per il quale una norma sulla responsabilità civile dei magistrati invece "sarebbe una riforma inutile e anche dannosa". (ANSA).