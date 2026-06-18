(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - I loro figli, bambini di 8-9 anni sarebbe stati esclusi, perché considerati non abbastanza bravi con il pallone tra i piedi, dai programmi per la stagione 2026-2027 del vivaio del Sanpaimola società di calcio imolese con la prima Squadra in Eccellenza e settore al programma Academy del Bologna reduci dalla stagione 2025/2026 nelle categorie Primi Calci-Pulcini. Una scelta - così riporta l'edizione locale del Resto del Carlino - che ha spinto i genitori di una decina di piccoli calciatori, classe 2017, a riflettere sull'accaduto pronti a segnalare tutto alla Fgc. L'esclusione, hanno raccontato al quotidiano, sarebbe avvenuta "per scelte tecniche: il gruppo contava in totale 23 elementi. Gli altri genitori sono stati contattati privatamente nei giorni precedenti per il rinnovo del tesseramento dei loro bambini. Al nostro incontro era presente anche il referente di un'altra società di Imola pronta ad accoglierci". A giudizio delle famiglie dei piccoli calciatori il comportamento della società sarebbe rivedibile guardando all'età dei bambini, "inseriti - dicono - in quell'attività di base della Figc che risponde a principi inderogabili di inclusione, accoglienza e diritto al gioco per tutti, indipendentemente dal livello di abilità. Principi sanciti dalla 'Carta dei Diritti dei Bambini' e dal comunicato ufficiale numero 1 del Settore Giovanile e Scolastico federale". Quindi, argomentano i genitori "ora vogliamo chiarimenti. La questione desta forte preoccupazione sotto il profilo umano, educativo e dell'applicazione delle politiche federali di tutela dei minori". Di fatto, viene evidenziato dalle famiglie, "la società potrà chiarire se la decisione è stata assunta per ragioni organizzative ma le categorie Primi Calci - Pulcini hanno carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico. Qualcuno ha valutato l'impatto di una tale scelta sui bambini esclusi?" (ANSA).