(ANSA) - ROMA, 19 GIU - La commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato l'emendamento di centrodestra che prevede l'indicazione del nome del candidato premier al momento del deposito dei programmi delle coalizioni. La norma, che viene inserita nel testo della nuova legge elettorale, chiarisce che sono "fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica". Critiche dalle opposizioni, che parlano di "un'anticipazione del premierato" e di "esproprio delle prerogative del presidente della Repubblica". (ANSA).