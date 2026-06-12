(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il Servizio Meteorologico degli Stati Uniti Noaa ha annunciato che il fenomeno meteorologico El Nino si è sviluppato nel Pacifico tropicale. El Nino è un periodico riscaldamento da 0,5 a 3 gradi delle acque superficiali del Pacifico centro meridionale ed orientale, di fronte alle coste dell'America Latina. Si verifica ogni 2 - 7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi. La Noaa prevede che El Nino si intensificherà fino a raggiungere un livello moderato o forte in autunno. Tra gli effetti ci sono inverni caldi e secchi nel Nord degli Stati Uniti e tempeste e neve negli stati meridionali. (ANSA).