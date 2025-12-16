(ANSA) - NEW YORK, 16 DIC - Il film di Francesco Costabile Familia non e' entrato nella shortlist dei 15 migliori film internazionali candidati agli Oscar. La lista annunciata oggi sul sito dell'Academy include: Belén (Argentina), L'Agente Segreto (Brasile), Un Semplice incidente dell'iraniano Jaraf Panahi candidato della Francia, Sound of Falling (Germania), Homebound (India), The President's Cake (Iraq), All That's Left of You (Norvegia), Sentimental Value (Norvegia), Palestine 36 (Palestina), No Other choice (Corea del Sud), Sirât (Spagna), Late Shift (Svizzera) e The Voice of Hind Rajab (Tunisia). Buone notizie invece per Playing God: il corto animato tutto italiano di Mattia Burani e' entrato nella shortlist della categoria. Il prossimo appuntamento per il regista bolognese sara' il 22 gennaio, quando saranno annunciate le nomination. Oggi l'Academy ha annunciato le shortlist in 11 categorie. (ANSA).