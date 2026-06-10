(ANSA) - TEL AVIV, 10 GIU - "Il dittatore antisemita Erdoğan, che sta compiendo un genocidio contro i curdi, sostiene l'organizzazione terroristica Hamas, reprime il proprio popolo e imprigiona gli oppositori politici, è l'ultima persona che può impartire lezioni morali allo Stato di Israele". Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Lo Stato di Israele e l'Idf, l'esercito più morale del mondo, continueranno ad agire con determinazione contro l'Iran e i suoi alleati, che minacciano il Medio Oriente e il mondo intero". (ANSA).