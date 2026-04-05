(ANSA) - TEL AVIV, 05 APR - ''Incredibile. Mentre agli ebrei è vietato pregare al Muro Occidentale durante la festività, l'Alta Corte ha approvato una manifestazione di sinistra a Tel Aviv. La libertà di manifestazione è importante, ma lo è anche la libertà di culto. In tempo di guerra, solo il Comando del Fronte Interno deve determinare le misure di sicurezza''. Lo ha scritto il premier israeliano Benyamin Netanyahu sul suo account X, attaccando i giudici dell'Alta Corte di Giustizia per aver approvato la manifestazione di ieri contro la guerra a Tel Aviv, aumentando a 600 il numero di persone a cui è consentito aggregarsi, in deroga alle direttive del Comando per il Fronte Interno dell'Idf che limitano gli assembramenti in tempo di guerra. All'Alta Corte di Giustizia è iniziata oggi la discussione su un'altra petizione riguardo l'aumento del numero di persone che possono accedere al Muro del Pianto e alla Spianata delle Moschee. (ANSA).