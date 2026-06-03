(ANSA) - WASHINGTON, 03 GIU - Benjamin Netanyahu ha minimizzato l'ipotesi di una frattura con Donald Trump sull'Iran, affermando che, sebbene a volte vi siano "disaccordi tattici" lui e il presidente "concordano sulle questioni fondamentali". Tra queste rientra l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. "A volte abbiamo, come accade nelle migliori famiglie, questi disaccordi tattici" ha detto il premier israeliano in un'intervista a Cnbc. "Ma troviamo sempre il modo di appianarli, e lo facciamo come grandi amici". (ANSA).