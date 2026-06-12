(ANSA) - NEW YORK, 12 GIU - Nella Reflecting Pool del Lincoln Memorial, a Washington, ci sono già le alghe, a soli pochi giorni dal completamento dei lavori di ristrutturazione costati 14 milioni di dollari. Come riporta il Washington Post, complice il caldo della capitale sono stati avvistati ciuffi di alghe verdi sparsi nell'acqua. Una portavoce del dipartimento degli Interni ha dichiarato che sono in corso operazioni di rimozione e che sono state adottate misure per prevenirne la ricomparsa in futuro. "Quelle che vedete sono alghe residue provenienti dalle condutture di alimentazione, rimaste inattive per le otto settimane in cui si sono svolti i lavori. Fa parte della normale procedura di messa in funzione", ha spiegato Katie Martin, portavoce del dipartimento. "Stiamo rimuovendo le alghe e i generatori di nanobolle manterranno la vasca pulita - ha aggiunto -. Il presidente Donald Trump è un costruttore esperto che ha sistemato definitivamente la Reflecting Pool, a differenza del tentativo fallimentare ed estremamente costoso di Obama e Biden". (ANSA).