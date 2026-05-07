(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Pirelli chiude il terzo trimestre con un utile netto in crescita del 23,3% a 156,8 milioni, grazie anche a minori oneri finanziari. I ricavi, su cui pesa l'effetto cambi e il deconsolidamento di Däckia, sono scesi dell'1,2% a 1.737,2 milioni di euro, l'ebitda Adjusted è salito delll'1,4% a 404,4 milioni. La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2026 è pari a -2.016,7 milioni di euro (-2.622,5 milioni di euro al 31 marzo 2025 e -1.102,0 milioni al 31 dicembre). (ANSA).