(ANSA) - POTENZA, 18 GIU - Domenica 26 luglio prossimo sarà eseguita a Potenza la demolizione controllata con esplosivo della campata del 'Viadotto Tiera', il cui cedimento improvviso - avvenuto il 10 agosto 2025 - determinò l'interdizione dell'area interessata, la sospensione della circolazione ferroviaria della tratta Foggia-Potenza e la modifica attraverso la rete stradale comunale dei collegamenti di una serie di contrade con il capoluogo lucano. Lo si è appreso a margine del Tavolo Tecnico di Coordinamento Istituzionale, convocato dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, per una prima organizzazione delle misure di sicurezza da applicare per procedere alle attività di demolizione. La soluzione fu indicata come la più idonea - ad aprile scorso - dalla Provincia di Potenza, Ente proprietario del viadotto, e dalla Rete Ferroviaria Italiana, Gestore Nazionale dell'Infrastruttura Ferroviaria. Il progetto prevede l'innesco delle cariche che avrà una durata stimata di circa un secondo e richiederà l'istituzione di un'area di sgombero nel raggio di 130 metri. Secondo il cronoprogramma illustrato da Rfi, il completamento delle operazioni consentirà il ripristino del traffico ferroviario verosimilmente agli inizi del prossimo mese di settembre. "La piena condivisione rappresenta il presupposto essenziale per affrontare un'operazione complessa e altamente specialistica, e per restituire il servizio ferroviario al territorio con la massima tutela della sicurezza", ha commentato Campanaro. (ANSA).