(ANSA) - ISTANBUL, 01 APR - Diciotto migranti a bordo di un gommone sono annegati nel Mar Egeo al largo della costa di Bodrum, nel sud-ovest della Turchia, secondo quanto riferito dalla guardia costiera turca. "A seguito delle operazioni di ricerca e soccorso, 21 migranti senza documenti sono stati tratti in salvo vivi, mentre sono stati recuperati i corpi di altri 18", ha dichiarato la guardia costiera in un comunicato. Non sono state fornite immediatamente informazioni sulla nazionalità dei migranti. "Le operazioni per accertare la sorte dei dispersi e le attività di ricerca e soccorso continuano", ha dichiarato la guardia costiera. I naufragi sono frequenti tra le imbarcazioni che tentano la pericolosa traversata dalla Turchia alle isole greche, porta d'accesso all'Unione Europea. (ANSA).